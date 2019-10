Calciomercato, non solo la Lazio su Muriqi: sondaggio del Bournemouth

Muriqi, centravanti del Fenerbahce, sarebbe monitorato dalla Lazio, e non solo: si parla anche di un sondaggio del Bournemouth

Come anticipato, sembrava essere finito in orbita Lazio Vedat Muriqi, centravanti kosovaro del Fenerbahce. Si era parlato, infatti, della presenza di emissari biancocelesti, del Tottenham e dell’Atletico Madrid per la partita disputata contro il Montenegro, in cui il classe ’94 era andato anche in gol. Il Daily Mirror aggiunge, tra le pretendenti, anche il Bournemouth, che sta monitorando alcuni giocatori per non farsi trovare impreparato nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Wilson allo United. Il club inglese avrebbe già sondato il terreno, ma la concorrenti sono numerose.