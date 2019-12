Calciomercato Lazio, Minala in uscita: i dettagli

Joseph Minala è in uscita dalla Lazio: diversi i club interessati

Joseph Minala è in uscita dalla Lazio. Il centrocampista classe ’96 è alla ricerca di una nuova destinazione dove poter dimostrare il proprio valore. Il giovane camerunese sarebbe nel mirino di un paio di club.

MINALA IN OTTICA MERCATO – Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, il Perugia di Oddo starebbe pensando al ragazzo di Yaoundè per il mercato invernale. Oltre alle attenzioni italiane, c’è ne sarebbe anche una estera: il Troyes, club militante in Ligue 2.