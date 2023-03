Calciomercato Lazio: Milinkovic svalutato, Lotito non incasserà quello che vuole dalla cessione del centrocampista serbo

Come riferito da Il Messaggero nei prossimi giorni l’agente Kezman incontrerà Lotito, ma non c’è chance di convincere Milinkovic a dire addio a giugno, per non perderlo l’anno successivo a zero.

Kezman ha promesso offerte da 40 milioni dalla Premier al calciomercato Lazio, il patron ne vorrebbe 50, ma le ultime prestazioni ora lo svalutano.