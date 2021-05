Calciomercato Lazio, un big può partire: Milinkovic in pole?

Calciomercato Lazio, qualche big potrà essere sacrificato: l’indiziato numero uno resta Milinkovic, occhio anche a Luis Alberto e Correa

La Champions non vale solo il blasone del palco europeo, ma è utile anche per riempire le casse in vista del prossimo mercato. Per la Lazio, la mancata qualificazione al quarto posto peserà sulle prossime operazioni, sia in entrata che in uscita: come riportato da Il Messaggero, la società dovrà infatti cedere qualche pezzo pregiato per fare moneta.

Stando a quanto riportato sul quotidiano, il primo indiziato è (ancora) Milinkovic: il serbo è seguito dall’Inter di Conte, ma l’offerta di 80 milionni potrebbe non bastare a convincere il presidente Lotito. Occhio anche a Correa (piace al Liverpool), Luis Alberto e Strakosha. Per la Lazio che verrà, invece, piacciono Cragno o Gollini e Nandez.