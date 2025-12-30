Calciomercato Lazio, il Milan insiste per Gila! Conferme sull’operazione che può portare lo spagnolo in rossonero, ma Lotito fissa il prezzo: ecco quanto serve

Calciomercato
Il calciomercato del Milan si arricchisce di un nome che Igli Tare conosce molto bene: Mario Gila. Secondo quanto rivelato da Pietro Balzano Prota (MilanVibesHQ), il centrale della Lazio è diventato un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia rossonera guidata da Massimiliano Allegri, anche se i tempi dell’operazione sembrano già ben delineati.
Mercato Milan, il retroscena tra Tare e Lotito
Il legame tra Tare e Gila non è casuale: fu proprio l’attuale dirigente rossonero a portare lo spagnolo in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro. Oggi l’idea sarebbe quella di riabbracciarlo a Milanello per completare il reparto difensivo insieme a Tomori e Gabbia.
La posizione della Lazio è chiara. Claudio Lotito non considera Gila incedibile, soprattutto in assenza di un rinnovo (il contratto scade nel 2027), ma non è disposto a fare sconti: la valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche perché il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita.
Dal lato rossonero, però, la linea è prudente. Nonostante il forte gradimento di Tare, da via Aldo Rossi filtra che non sarà un’operazione di gennaio. Il Milan preferisce concentrare le risorse sull’attacco nell’immediato e rimandare l’investimento pesante in difesa alla sessione estiva.
Concorrenza e “derby di mercato”
Il Milan dovrà però guardarsi dalla concorrenza. Anche l’Inter segue con attenzione la situazione di Gila, individuato come possibile erede di Acerbi. Se nei prossimi mesi il dialogo per il rinnovo con la Lazio dovesse arenarsi, il derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri potrebbe accendersi, con il Milan pronto a far leva sul rapporto diretto tra Tare e il difensore spagnolo.
