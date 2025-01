Calciomercato Lazio, Mattei: «La dirigenza biancoceleste è in netto ritardo. Fazzini? Buon giocatore ma occhio...»

Calciomercato Lazio, il giornalista ai microfoni di Radiosei fa il consueto punto della situazione sui biancocelesti focalizzandosi sul mercato

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, il giornalista sportivo Mattei si esprime sulla situazione attuale della Lazio soffermandosi sul mercato, e in particolare su Fazzini

PAROLE – Fazzini è buon giocatore, ma non bisogna sopravvalutarlo: si parla di cifre eccessive. La Lazio è in notevole ritardo, la prima emergenza era scattata quando hai ceduto Cataldi, la seconda quando hai perso Vecino per infortunio. Tutto questo era tutto prevedibile, lo diciamo da agosto. Tifosi allo Stadio e nuove generazioni? Le piante per farle crescere bisogna piantarle. Ci sono molte squadre con partite in meno, da prossima settimana ci saranno dei recuperi importanti. La Lazio dovrà fare la corsa su Juventus e Milan, per il quarto e quinto posto (che potrebbe valere la Champions League). Sono in leggero ritardo, ma hanno delle rose più attrezzate della Lazio: in cinque-sei giorni capiremo molto. Il derby per i tifosi è una sconfitta che pesa ma la squadra deve capire che per la classifica è successo poco o nulla