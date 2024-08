Calciomercato Lazio, Mattei fa IL NOME: «Folorunsho? No, a centrocampo servirebbe LUI»

Calciomercato Lazio, il giornalista Stefano Mattei dice la sua sulle possibili mosse dei biancocelesti: il commento

Stefano Mattei, sulle frequenze di Radiosei, ha parlato così delle possibili mosse del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Centrocampo? Servirebbe un regista classico che sappia giocare sul corto e sul lungo. Credo che sia più utile Alcaraz di Folorunsho in questo senso. Rovella deve crescere, tocca troppo il pallone, si inserisce poco e non verticalizza, Vecino è forse più pronto al momento in quel ruolo. Il vero equilibratore di questa squadra è però senza dubbio Dele-Bashiru».