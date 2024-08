Calciomercato Lazio, Marchetti SPIEGA: «In questo momento è la PRIORITA’ in entrata»

Calciomercato Lazio, l’esperto Luca Marchetti dice la sua sulla situazione in casa biancoceleste: ecco le dichiarazioni

Sulle frequenze di TMW Radio, così il giornalista Luca Marchetti ha analizzato la situazione attuale del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «La priorità è un esterno offensivo, perché c’è stato un ricambio di una Lazio molto forte, dove c’erano grandissime individualità e dove non sono riuscite a esprimersi tutti allo stesso livello. È una Lazio che riparte da un allenatore bravo e sottovalutato. Qualcosa secondo me sarà fatto, soprattutto davanti, e anche un po’ di qualità in mezzo al campo».