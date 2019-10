Calciomercato Lazio, il Manchester prepara l’assalto a Milinkovic

Milinkovic torna ad essere il più corteggiato del mercato. Secondo il Daily Star, il Manchester United è pronto all’assalto per il centrocampista

È ricominciato il valzer delle pretendenti di Milinkovic. Il gigante serbo è ancora il più corteggiato della Lazio, tra offerte reali e smentite. A riportare in voga il nome del numero 21, stavolta, è il Daily Star: secondo il portale, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a fare una maxi offerta da oltre 100 milioni per il centrocampista.

I Red Devils stanno faticando in questo avvio di campionato, soprattutto dopo la partenza di Ander Herrera e Milinkovic è tornato il principale obiettivo.