Calciomercato Lazio: due nomi per la difesa, ecco chi sono

L’infortunio di Luiz Felipe e la partenza di Vavro spingono la Lazio a cercare alternative in difesa: ecco i nomi

Emergenza difesa. Il calciomercato della Lazio ha ancora tanto da dire sia in entrata che in uscita. Sè in attacco si sta pensando a come sostituire Correa, non mancano le valutazioni su come tamponare le criticità della rosa, in particolare in difesa.

Secondo quanto riportato da il Messaggero, Maurizio Sarri non ha mai nascosto il desiderio di avere cinque centrali. Con Vavro verso la Spagna perché non ha convinto il tecnico, e l’infortunio di Luiz Felipe la coperta è corta. Secondo il quotidiano in orbita biancoceleste ci sarebbero due nomi: Gian Marco Ferrari e Shkodran Mustafi. Il primo è stato sondato con il Sassuolo e il suo nome era la prima scelta e richiesta di Simone Inzaghi. Il secondo si è svincolato dall’Arsenal e nei giorni scorsi è stato accostato a Torino e Adana Demispor. Martedì sera chiuderà il calciomercato, anche se i calciatori senza contratto potranno essere tesserati anche successivamente, la corsa contro il tempo è cominciata.