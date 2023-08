Calciomercato Lazio: Luis Alberto ora può partire? Il nome del possibile sostituto, in caso di addio del Mago

Giorni difficili in casa Lazio, che dovrà cercare di fare rientrare l’allarme lanciato da Luis Alberto, mai stato cosi in conflitto con il club.

Come si legge sull’edizione odierna del Messaggero, la società si sta guardando intorno per cercare un eventuale sostituto per il mago. Kamada non lo è di certo, per caratteristiche, ma non è da escludere che una vendita dello spagnolo potrebbe riaprire scenari che vedono protagonista Piotr Zielinski, vero e proprio pallino di Sarri e sostituto naturale di Luis Alberto.