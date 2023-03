Calciomerato Lazio, Lotito lavora al colpo segreto: uno sgarbo clamoroso

Calciomercato Lazio, il nome a sorpresa per il centrocampo del futuro è Davide Frattesi: Lotito prepara lo sgarbo alla Roma

La Lazio, a fari spenti, si muove su un doppio binario. Oltre Zielinski, c’è un altro obiettivo big per sostituire Milinkovic a centrocampo: Davide Frattesi del Sassuolo. In gran segreto, Lotito ci lavora in prima persona ormai da fine dicembre quando incontrò l’agente Riso a Villa San Sebastiano. Il manager aveva chiesto un appuntamento per offrire Gagliardini, in scadenza con l’Inter, ma fuori per caratteristiche ed età dalle idee della Lazio.

Frattesi invece ha appena 23 anni, è il prototipo di mediano che Sarri vorrebbe, ha muscoli, corsa e grande capacità d’inserimento. E parte da appena un milione di ingaggio. Poteva finire alla Roma a gennaio, era deluso per non essere tornato nella sua capitale, ora sarebbe incredibile questo sgarbo. Frattesi era al derby all’Olimpico lo scorso 15 marzo, c’era anche con Klose e Lulic il 26 maggio, forse è destino. Ora pensa solo a compiere il salto definitivo. E alla Lazio lo farebbe con la Champions e con un allenatore in grado di renderlo ancora più completo. La società emiliana chiede almeno 30 milioni, con Roma e Juve ancora in agguato. La concorrenza rischia di essere agguerritissima, bisogna muoversi in anticipo. Così Lotito ha riaperto una corsia preferenziale con il manager Riso: poche settimane fa c’è stato un altro incontro. I dialoghi proseguono con moderato ottimismo. Lo riporta Il Messaggero.