Calciomercato Lazio, c’è sempre Loftus-Cheek nelle idee di Sarri

Loftus-Cheek è il primo nome fatto da Sarri per il centrocampo: è in scadenza nel 2024 e riabbraccerebbe volentieri Mau

Quello di Loftus-Cheek è stato uno dei primi nomi fatti da Sarri, appena arrivato alla Lazio. Il giocatore è legato al Chelsea fino al 2024, ma al momento sembra finito ai margini del progetto: in questa stagione ha giocato solo 17 partite, di cui 9 da titolare e le ultime due dopo un lungo stop tra Covid e panchina.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo è uno dei tanti nomi fatti per il dopo Milinkovic: Loftus-Cheek è un jolly della mediana, utilizzabile anche più avanzato, inoltre è alto 1.90. Sotto la guida di Sarri ha vissuto il suo periodo migliore con 40 presenze e 10 gol: riabbraccerebbe volentieri il vecchio tecnico e il Chelsea, ostacolato dalle restrizioni, non dovrebbe venderlo a cifre troppo alte. Il ragazzo percepisce inoltre circa 3,5 milioni di euro e dovrebbe accettare di ridursi lo stipendio, per sovrapporlo a quello di Milinkovic di 3,2.