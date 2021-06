Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek nel mirino: la situazione

La Lazio si muove nel calciomercato e mette nel mirino Ruben Loftus-Cheek: ecco la situazione per il centrocampista del Chelsea

La Lazio si prepara a dare l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico biancoceleste ha firmato il contratto e, dopo aver limato gli ultimi dettagli, la società annuncerà il suo arrivo. Nel frattempo, il ds Tare ha già iniziato a lavorare sul fronte calciomercato per accontentare il nuovo mister.

Infatti, come riportato anche dal Messaggero, nel mirino biancoceleste c’è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 richiesto espressamente da Sarri. L’allenatore toscano lo ha avuto due anni fa al Chelsea ed è rimasto affascinato dalle sue capacità fisiche (è alto 1,91) e tecniche: potrebbe figurare molto bene al fianco di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La Lazio, comunque, sembra intenzionata a richiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, che si aggira sui 4 milioni di euro: il club, tuttavia, sembra intenzionato a lavorarci, per regalare a Sarri uno dei suoi pupilli.