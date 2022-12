Calciomercato Lazio, Lasagna: sul giocatore anche un altro club di A

Calciomercato Lazio, Lasagna che piace ai biancocelesti come possibile vice Immobile sarebbe finito nel mirino della Cremonese

A quasi un mese dalla sessione invernale, la Lazio è a lavoro per il calciomercato in modo da garantire a Sarri la rosa per proseguire la stagione. I biancocelesti per il ruolo di vice Immobile hanno messo gli occhi su Lasagna, ma devono far attenzione alla Cremonese.

L’ex Udinese attualmente non risulta essere in prima fascia nelle gerarchie di Bocchetti, e il club lombardo è pronta a sfidare la Lazio per assicurarsi le sue prestazioni. Lo riporta Tuttomercatoweb