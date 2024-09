Calciomercato Lazio, la RIVELAZIONE su Samardzic! Il DT dell’Udinese allo SCOPERTO: lo ha svelato sull’ex obiettivo. Le ultime

Lazar Samardzic era stato uno dei nomi accostati in estate al calciomercato Lazio. Un possibile affare che, però, non si concluse per diversi motivi favorendo così l’inserimento dell’Atalanta che è riuscita a chiudere il colpo. Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Group Technical Director dei friulani, Gianluca Nani, ha svelato anche un retroscena di mercato. Le sue parole.

PAROLE– «l Milan si era informato si, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L’Atalanta invece ha fatto l’offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore ».