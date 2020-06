Calciomercato Lazio, l’Inter tentenna: Tare può chiudere per Kumbulla

Calciomercato, la Lazio vuole accelerare e chiudere la trattativa che porterebbe Marash Kumbulla a vestire la maglia biancoceleste

Novità riguardanti la trattiva Lazio–Kumbulla. Secondo Sky Sport, infatti, i presidenti Lotito e Setti hanno fissato un inconto nei prossimi giorni che potrebbe chiudere di fatto l’affare.

I biancocelesti sembrano ad oggi in vantaggio sull’Inter che non ha fretta di chiudere viste le limitazioni alla liquidità che il club ha in questo momento. Infine, la terza pretendente, cioè la Juve, resta più defilata.