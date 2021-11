Filip Kostic è stato un grande obiettivo della Lazio. Ma ora sul serbo c’è il forte interesse dell’Inter: la situazione

Filip Kostic è stato senza alcun dubbio il più grande tormentone dell’estate biancoceleste. Era infatti il serbo l’obiettivo numero uno per rinforzare la batteria degli esterni. La trattativa è però saltata, non senza polemiche.

Ed ecco che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore dell’Eintracht Francoforte sarebbe finito nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un sostituto di Perisic e che potrebbe esser favorito dal fatto che il calciatore sia entrato a far parte della scuderia di Lucci. Insomma, gennaio non è in fondo così lontano e non resta che attendere quello che accadrà.