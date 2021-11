Pedullà sicuro: «Sul calciatore c’era anche la Lazio»

L’esperto di mercato Pedullà ha twittato un interessante retroscena di mercato che vede al centro dell’affare Kamara, centrocampista di natura difensiva che veste la maglia del Marsiglia, e la Lazio, che ne avrebbe sondato il possibile acquisto. Sarri avrebbe infatti richiesto, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, un centrocampista con le medesime caratteristiche.

Per quel ruolo il #Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte #Kamara, in scadenza con #OM e che ha ricevuto un’altra proposta di rinnovo. Kamara ha mercato in #Premier ed era stato seguito anche dalla #Lazio

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 22, 2021