Calciomercato Lazio, Kamada esclude una destinazione: non sarà la sua prossima squadra

Calciomercato Lazio, Kamada esclude una possibile destinazione per il suo futuro: le ultime sulla situazione del giapponese

Fussball.news riporta le ultime novità sul possibile futuro di Daichi Kamada, uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio per la prossima estate. Il giapponese è più vicino all’addio ai biancocelesti, ma non tornerà in Bundesliga.

Scartata quindi l’ipotesi Eintracht che era circolata in queste ultime ore, con il giocatore che preferirebbe, in caso ovviamente di addio alla Capitale, tentare un’avventura in Premier League.