Calciomercato Lazio, Juric blocca Ricci? Le parole del tecnico dei granata sull’obiettivo di mercato biancoceleste

C’è sempre Samuele Ricci del Torino nel taccuino della Lazio, visto il gradimento di mister Sarri nei confronti del giocatore.

Come riportato da Tuttosport, c’è stata però una doccia gelata dopo le parole decise del tecnico granata Juric, che durante un breve spunto di stampa, ha parlato cosi della situazione del centrocampista.

LE PAROLE- Nikola spero torni. Ricci resta qui, mentre per Doig non lo so ancora