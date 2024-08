Calciomercato Lazio, possibili SORPRESE dell’ultima ora: per il centrocampo RESISTE il profilo del giovane

Calciomercato Lazio, possibili sorprese dell’ultima ora per il centrocampo biancoceleste: resiste il profilo di un giovane in lista

Come analizzato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno della sessione estiva dei trasferimenti, con il gong finale che arriverà a mezzanotte.

Per il centrocampo resiste la candidatura di Adrian Zeljkovic, giocatore sloveno classe 2002 dello Spartak Trnava, che andrebbe ad aggiungere qualità alla mediana. Ed essendo un Under 22 non comporterebbe tagli da dover fare alla lista per il campionato.