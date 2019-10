Interesse biancoceleste nei confronti di Guido Rodriguez

Siamo ben lontani dalla finestra invernale di mercato, ma le voci iniziano già a circolare. Secondo quanto riportato dal portale Juanfutbol, la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista dell’América Guido Rodriguez, argentino classe ’94. In passato sul giocatore c’è stato anche l’occhio vigile del Betis Siviglia e sembra che l’interesse del club andaluso non sia svanito del tutto.