FORMELLO – Lazio, Inzaghi pensa a cinque cambi: Cataldi verso un posto da titolare

Alla vigilia di Lazio-Torino, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per la seduta d’allenamento: il report della sessione

Alla vigilia del match contro il Torino, in programma domani all’Olimpico, la squadra di Inzaghi si è ritrovata questo pomeriggio a Formello. Per domani l’allenatore pensa di fare cinque cambi, con novità importanti specialmente in difesa. L’unica conferma in difesa sarà quella di Acerbi, con Patric e Radu che lasceranno spazio a Bastos e Luiz Felipe. Anche la disposizione varierà, con il brasiliano in mezzo tra l’angolano e l’ex Sassuolo. Sulla fascia destra agirà Marusic, mentre sulla corsia mancia è confermato Senad Lulic. Leiva si è allenato con il resto della squadra, ma non è al massimo della condizione, dunque potrebbe essere lasciato a riposo. Per la regia, favorito Danilo Cataldi, affiancato da Milinkovic e Luis Alberto. Non è al top neanche Ciro Immobile, ma ci sarà insieme a Felipe Caicedo. Correa, infine, sarà in panchina.