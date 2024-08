Calciomercato Lazio, l’Inter su un ex obiettivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, l’Inter è in chiusa per un giovane argentino che nelle scorse settimane era stato accostato anche ai biancocelesti

L’Inter si prepara a confezionare un nuovo colpo di calciomercato per il tecnico Simone Inzaghi. Si tratta di Thiago Romano. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro sarebbe ai dettagli per chiudere con il giovanissimo talento. Tanto è vero che per lui le visite mediche potrebbero svolgersi la prossima settimana.

Come riportato dal noto quotidiano, l’argentino, che nelle scorse era stato accostato anche al calciomercato Lazio, ma senza trovare una quadra con i greci, avrebbe già avuto modo di farsi notare nel settore giovanile del Panathinaikos. Tanto è vero che nella sua Argentina sarebbe già entrato nel giro delle nazionali giovanili.