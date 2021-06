Calciomercato Lazio, l’Inter si fa sotto per Borré: la situazione

L’Inter per l’attacco guarda con attenzione anche alla pista Borré del River Plate, obiettivo di calciomercato della Lazio

La Lazio è da tempo sulle tracce di Santos Borré, attaccante colombiano in scadenza con il River Plate. Negli ultimi giorni, però, diverse squadre si sono fatte sotto per il 25enne, in particolare l’Inter.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, Marotta e Ausilio fiutano l’occasione, con il colombiano (impegnato attualmente in Coppa America) esploso in Argentina dopo la non felice esperienza nella Liga con Villareal e Atletico Madrid. Inoltre piace pure a Manchester United e Feyenord. I biancocelesti attendono gli sviluppi della situazione.