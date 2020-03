Calciomercato Lazio, Marcos Alonso nel mirino dell’Inter

Calciomercato, la Lazio segue Marcos Alonso del Chelsea ma sulle sue tracce c’è anche l’Inter: un altro duello per l’estate

La Lazio lavora in ottica Champions. La palla è ferma sui campi di calcio, ma le trattative per costruire la squadra del futuro non si fermano. Nelle ultime ore, è spuntata l’idea Marcos Alonso: il terzino del Chelsea sarebbe sull’elenco dei partenti e, in Serie A, non piace solo ai biancocelesti.

Come riportato da Tuttosport, infatti, sulle tracce del terzino ci sarebbe anche l’Inter. Conte, che lo ha allenato nel suo periodo sulla panchina dei Blues, lo ha messo in cima alla lista deidesideri e la società sembra intenzionata ad accontentarlo.