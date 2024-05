Calciomercato Lazio, la CLAMOROSA indiscrezione: dietro l’assenza di Luis Alberto c’è quell’offerta. Le ultimissime sulla situazione

Farà sicuramente discutere l’esclusione di Luis Alberto dai convocati per la Lazio per la gara contro l’Empoli in programma domani, che come riporta TMW sarebbe la conseguenza di una clamorosa indiscrezione di mercato.

Secondo il portale, si tratterebbe di un club di Doha, in Qatar, che negli ultimi giorni avrebbe fatto un’offerta di contratto ricchissima a Luis Alberto di circa 8 milioni netti a stagione. Il numero 10 avrebbe già comunicato al club di aver accettato l’offerta.