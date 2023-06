Calciomercato Lazio, oggi l’addio di Romero: summit col Milan

Calciomercato Lazio, è fissato per oggi il summit decisivo per il passaggio di Luka Romero a parametro zero al Milan

Ieri Giorgio Furlani era a Londra per chiudere le trattative per Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Oggi, è di ritorno a Milano per incontrare l’agente di Luka Romero.

Oggi potrebbe essere il giorno per siglare l’accordo tra club e giocatore. Svincolato, il classe 2004 della Lazio, il primo della sua età a segnare una rete in Serie A, ha scelto il Milan tra le tante offerte proposte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.