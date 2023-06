Calciomercato Lazio, incontro in corso tra Sarri e Lotito a Formello

Calciomercato Lazio, è in corso in queste ore a Formello l’incontro tra Sarri e Lotito per discutere e programmare la sessione di mercato

E’ tempo di guardare al futuro in casa Lazio ovvero alla prossima stagione che consentirà ai biancocelesti di tornare a giocare la Champions League, e il club e Sarri non vogliono farsi cogliere impreparati.

In queste ore infatti a Formello si sta tenendo un incontro tra il comandante e il presidente Lotito per discutere del futuro di Milinkovic e sulle mosse in entrata. Oltre al tecnico e al patron biancoceleste, a questo incontro sono presenti anche il direttore Fabiani e il segretario generale Calveri.