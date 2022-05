Calciomercato Lazio, in arrivo un difensore: è un giovane del Real Madrid

Calciomercato Lazio: i biancocelesti si sarebbero mossi per un giovane in difesa, arriva dal Real Madrid

I nomi per rinforzare la difesa della Lazio per la prossima stagione sono ormai i soliti noti Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, ma in casa biancoceleste si sta pensando anche a degli elementi giovani.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, è previsto l’arrivo di un centrale dal Real Madrid. Trattasi di Victor Chust, spagnolo classe 2000 che in questa stagione ha giocato in prestito al Cadice.