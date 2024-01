Calciomercato Lazio, Immobile e Luis Alberto non sono incedibili: i dettagli

Calciomercato Lazio, Fabiani studia le mosse per gennaio: Immobile e Luis Alberto non sono incedibili. I dettagli

Il 2024 è appena cominciato, e il calciomercato già impazza. La Lazio sta vivendo un periodo di ricambio generazionale, ed è per questo che dei pilastri come Ciro Immobile e Luis Alberto non sarebbero più incedibili. Le loro cessioni potrebbero sbloccare una finestra di mercato che al momento appare bloccata per il ds Fabiani.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due leader dei biancocelesti sarebbero finiti nel taccuino dei club dell’Arabia Saudita. Il loro futuro potrebbe essere, dunque, vicino al loro ex compagno Sergej Milinkovic-Savic. Il presente invece è puntato sul loro recupero dagli infortuni.