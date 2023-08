Calciomercato Lazio, missione terzino sinistro: soluzione a sorpresa per Sarri? Ultime

Calciomercato Lazio, un nuovo terzino sinistro resta una priorità per il club biancoceleste: spunta un nome a sorpresa

Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle priorità del calciomercato Lazio resta quella di un nuovo terzino sinistro.

Nelle ultime ore in questo senso sarebbe spuntato un nome a sorpresa: Victor Kristiansen del Leicester appena retrocesso in Championship. Il classe 2002, dodici presenze in Premier League, ha gli stessi procuratori di Isaksen e potrebbe muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto visto che le Foxes, dopo la retrocessione, si stanno liberando degli ingaggi più pesanti.