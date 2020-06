Calciomercato Lazio, Gravenberch è la sorpresa per il centrocampo

Ryan Gravenberch è uno dei tanti nomi fatti per il centrocampo della Lazio: la stellina dell’Ajax è in scadenza nel 2021

Ryan Gravenberch è uno dei nomi caldi per il centrocampo. Tare vuole portare fisicità per perfezionare un reparto già completo: il giocatore dell’Ajax sarebbe infatti un colpo in prospettiva davvero interessante.

Classe 2002, ha all’attivo nove partite e due reti: un gioiello da far crescere con la cura Inzaghi che ha però catalizzato le attenzioni anche di Milan e Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore è assistito da Raiola, procuratore con cui la Lazio ha un ottimo rapporto e che nei prossimi giorni incontrerà per la firma di Armini.