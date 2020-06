Lazio, pronto il rinnovo per Armini: insieme fino al 2024

Armini e la Lazio, insieme fino al 2024. Il giovane capitano della Primavera è pronto al grande salto: nelle prossime settimane la firma

Armini è pronto per il grande salto. Il giovane capitano della Lazio Primavera ha già avuto modo di assaggiare il calcio dei grandi in gare ufficiali, ora punta a convincere Inzaghi. In questo periodo di ripresa, il ragazzo è stato aggregato stabilmente durante gli allenamenti soddisfacendo pienamente le aspettative del mister.

Il futuro di Nicolò, come riporta il Corriere dello Sport, sembra sempre più biancoceleste: la società è pronta a blindarlo con un contratto fino al 2024. L’accordo tra le parti è stato già raggiunto e, nelle prossime settimane, sarà atteso a Roma l’agente del giocatore, Raiola, per formalizzare l’inizio di un’altra grande storia.