Calciomercato Lazio, Gosens nel mirino di un’altra squadra italiana: le ultime sulla trattativa che potrebbe riportare il tedesco in Serie A

Robin Gosens è sulla lista di Tudor per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma la Lazio non è l’unica squadra italiana sulle tracce dell’esterno tedesco. Infatti, come riportato da Gianluigi Longari, il Bologna è molto interessata a Gosens ed in caso di qualificazione alla prossima Champions League vorrebbe provare ad intavolare una trattativa per riportare l’esterno in Serie A.