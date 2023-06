Calciomercato Lazio, Giordano: «Milinkovic via? Io prenderei...»

Calciomercato Lazio, Giordano: «Milinkovic? Io chiederei due giocatori per lui» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da Radiosei, l’ex Lazio, Bruno Giordano ha parlato del probabile addio di Milinkovic Savic al club.

MERCATO- I laziali non devono vivere questo mercato con ansia: ci sono ottime basi, si riparte da un secondo posto e ci sono i soldi. Va fatto un lavoro di equipe come è normale che sia, ascoltando le esigenze dell’allenatore. E’ importante stare sulle trattative importanti e non far passare troppo tempo se si vuole chiuderle perché poi arrivano quelli con più soldi e le chiudono.

SAVIC- Se dovesse andar via Milinkovic l’unico che potrebbe sostituirlo in quel ruolo è Zakaria, ma io prenderei Rovella. Ovviamente questo non basta perché davanti alla difesa avresti solo Cataldi visto che Marcos Antonio è fuori dai piani. La Juventus ha giocatori che potrebbero fare al caso della Lazio e in una trattativa per far approdare Milinkovic a Torino, io proverei a inserirli.Se la Juventus dovesse prendere Icardi, ovviamente farà fuori Vlahovic.E’ impensabile che possa tenere Milik e Icardi assieme al serbo e il polacco se è stato riscattato, di certo non verrà rimesso sul mercato. La Juve non compra per rivendere subito