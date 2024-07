Calciomercato Lazio, Gila PREOCCUPA i tifosi: si RIACCENDE l’interesse del Real Madrid. Fabiani ha già rifiutato alcune offerte

Mario Gila è stata la vera rivelazione dello scorsa stagione in casa Lazio e la società lo ritiene una pedina fondamentale in vista del prossimo campionato. Come riporta Il Messaggero, però, c’è da difendersi da un possibile interesse del Real Madrid, club che detiene il 50% sulla futura rivendita del difensore.

Il direttore sportivo Fabiani ha già rifiutato diverse offerte da 20 milioni di euro per lo spagnolo, ma nel caso in cui il Real si presenti con una proposta importante Gila potrebbe veramente lasciare la Lazio.