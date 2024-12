Calciomercato Lazio, il Real Madrid mette gli occhi su un difensore di Baroni: di chi si tratta

Calciomercato Lazio, Carlo Ancelotti è a corto di difensori a causa degli infortuni e vorrebbe pescare dalla società biancoceleste

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in piena emergenza difensiva a causa dei tanti infortuni e potrebbe ricorrere al mercato per rinforzare la rosa. Come riportato da AS, il club di Florentino Pérez ha messo gli occhi sul calciatore della Lazio Mario Gila.

Gli spagnoli, però, non vorrebbe presentare un’offerta per gennaio, bensì per giugno. Il valore di Gila al momento è di 28 milioni di euro, ma c’è da segnalare come al Real Madrid spetti il 50% sulla futura rivendita.