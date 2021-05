Calciomercato Lazio, dalla Germania: occhi su Mavropanos

La Lazio avrebbe messo gli occhi su Konstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda: l’indiscrezione dalla Germania

Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente partito, sono tanti i nomi che iniziano a circolare in casa Lazio. Un reparto in cui si dovrà intervenire è senza alcun dubbio la difesa.

Ed ecco che, secondo quanto riportato dal noto portale tedesco Kicker, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Konstantinos Mavropanos, centrale greco classe 97′ che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dello Stoccarda, ma che è di proprietà dell’Arsenal. I tedeschi vorrebbero prolungare il prestito, ma i Gunners starebbe pensando a una cessione a titolo definitivo. I capitolini potrebbero dunque inserirsi nella trattativa.