Futuro Marcos Antonio, Sarri l'ha bocciato: il brasiliano vorrebbe...

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio vicino all’addio dopo la bocciatura di Sarri: il brasiliano vorrebbe partire in prestito

Marcos Antonio è uno dei nomi in uscita nel calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri l’ha bocciato ma sarà difficile rientrare dall’investimento della scorsa estate quando i biancocelesti versarono 9.5 milioni di euro, comprensivi di bonus, per il cartellino.

Il brasiliano gradirebbe la cessione in prestito, Lotito e Sarri una partenza a titolo definitivo: i biancocelesti sono chiamati a risolvere un bel rebus.