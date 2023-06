Calciomercato Lazio, Luca Pellegrini in bilico: pronta l’alternativa

Calciomercato Lazio, Lotito proverà a riscattare Luca Pellegrini dalla Juve per 5-6 milioni: l’alternativa è Parisi dell’Empoli

In casa Lazio tiene ancora banco il futuro di Luca Pellegrini, per il quale è scaduto ieri il diritto di riscatto a favore dei biancocelesti fissato a 15 milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito proverà ad acquistarlo dalla Juve per 5-6 milioni di euro: in caso di fumata nera l’alternativa risponde al nome di Fabiano Parisi dell’Empoli.