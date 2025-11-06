Calciomercato Lazio, dal Brasile sicuri: il Flamengo torna alla carica per quel giocatore biancoceleste! A gennaio ci riproveranno, ma resta un ostacolo

Calciomercato Lazio, il Flamengo non molla un importante giocatore biancoceleste: il club rossonero prepara una nuova offerta

Il Brasile torna a chiamare Taty Castellanos. Dopo i tentativi respinti in estate, il Flamengo è pronto a fare un nuovo tentativo per l’attaccante della Lazio, come riportato dal portale brasiliano egool.com.br. Il club rossonero, infatti, considera l’argentino classe 1998 il principale obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo e, nelle prossime settimane, proverà nuovamente a intavolare una trattativa.

Nei mesi scorsi la Lazio era stata categorica sul futuro del giocatore, acquistato nel 2023 dal Girona per circa 15 milioni di euro. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, intervistato dallo stesso sito verdeoro, aveva ribadito la posizione del club: «Castellanos non è in vendita, nemmeno per 30 milioni di euro».

Una dichiarazione che aveva chiuso la porta a qualsiasi tipo di trattativa, anche per via del blocco del mercato che impediva alla società biancoceleste di intervenire in entrata.

Come riferisce antenadosnofutebol.com.br, oltre al Flamengo, anche il Palmeiras di Felipe Anderson aveva sondato il terreno per l’attaccante argentino nei mesi scorsi. Entrambi i club vedono in Castellanos un profilo ideale per rafforzare la linea offensiva, ma l’operazione resta complessa a causa dell’elevata valutazione del cartellino e del pesante ingaggio del giocatore.

Lazio, riflessioni in vista del mercato di gennaio

Con il mercato che a gennaio sarà finalmente sbloccato, la Lazio potrà valutare eventuali offerte in modo più sereno, ma ogni decisione verrà presa insieme a Maurizio Sarri. Il tecnico, infatti, considera fondamentale non indebolire il reparto offensivo senza avere prima un sostituto all’altezza.

Il futuro di Taty Castellanos resta dunque aperto, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di svendere il suo centravanti. Il Flamengo ci proverà ancora, ma per strappare l’argentino alla Capitale servirà un’offerta importante e, soprattutto, la garanzia di poterlo sostituire adeguatamente.