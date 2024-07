Calciomercato Lazio, giovedì VERTICE tra Fabiani e Baroni: da risolvere QUESTO problema. Le ultime notizie

In seguito ai cinque nuovi acquisti, il calciomercato Lazio ha subito una frenata. Il motivo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è da attribuire agli slot per gli over 22. Infatti, l’ingaggio di Castrovilli ha esaurito i 17 posti disponibili in rosa.

Questo problema, oltre all’eccessiva valutazione del Sassuolo, blocca, per il momento, il possibile acquisto di Laurienté. Giovedì andrà in scena un vertice di mercato tra Fabiani e Baroni per fare il punto e per cercare di risolvere queste complicazioni. Infatti, una cessione sbloccherebbe il mercato in entrata ed il principale indiziato a lasciare Formello è Elseid Hysaj.