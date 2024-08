Calciomercato Lazio, Fabiani ANNUNCIA: «Non compriamo tanto per farlo. Adesso abbiamo QUESTO obiettivo»

Calciomercato Lazio, il DS Angelo Fabiani commenta così le possibili mosse dei biancocelesti da qui alla chiusura del 30 agosto

Angelo Fabiani fa il punto sulle mosse del calciomercato Lazio nell’intervista concessa a Radiosei.

LE PAROLE – «Il mercato? Chiude il 30 agosto a mezzanotte, non dorme mai. Ho sempre detto che se ci dovesse essere l’opportunità per migliorare noi abbiamo l’obbligo per migliorare, questo non significa prendere tanto per farlo. L’intenzione è ora è di sistemare i giocatori fuori dalla lista. Per prendere un giocatore Over bisogna mettere giocatori fuori dal gruppo e questa è una scelta sofferta, quindi, bisogna trovare qualcuno che ti migliora per far uscire un elemento dalla rosa».

