Fabbian Lazio, arriva la proposta ufficiale dei biancocelesti per acquistare il giocatore del Bologna! Le cifre

Fabbian Lazio è al lavoro su più fronti: offerta per Fabbian, interesse per Fazzini e Loftus-Cheek, e la situazione incerta di Maldini

La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, con diversi obiettivi da sistemare per rinforzare la squadra di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X (Twitter), la proposta della Lazio per Fabio Fabbian è già sul tavolo: 12 milioni di euro più bonus per il centrocampista del Bologna. Fabbian, che ha attirato l’interesse della Lazio, potrebbe essere una pedina importante per il centrocampo biancoceleste, anche se Sarri non lo considera come la sua prima scelta. La cessione del giocatore potrebbe dipendere dall’eventuale partenza di Fazzini, centrocampista giovane che potrebbe rappresentare un’alternativa, e che è stato offerto alla Lazio dal Bologna.

Nel frattempo, la Lazio ha provato a muoversi anche per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ma come riportato sempre da Pedullà, il club rossonero non è intenzionato a cederlo. La trattativa è quindi al momento bloccata, con il Milan che non sembra avere alcuna intenzione di vendere il giocatore in questa finestra di mercato.

In parallelo, la situazione relativa a Daniel Maldini resta ancora incerta. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono più correnti di pensiero all’interno del club sulla sua acquisizione, e la decisione finale sembra essere in mano alla dirigenza, con una possibile novità che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Maldini, attualmente all’Atalanta, è un obiettivo della Lazio, ma la situazione non è ancora definita.

Il mercato della Lazio continua a essere dinamico, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione, cercando giovani talenti e giocatori di esperienza in grado di fare la differenza.