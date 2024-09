Calciomercato Lazio, sono rimasti quei tre ESUBERI: fuori da entrambe le LISTE. E sul monte ingaggi...

Calciomercato Lazio, in tre sono rimasti fuori da entrambe le liste: la loro permanenza peserà sul monte ingaggi

Concluso il calciomercato, la Lazio fa i conti in casa. Sono tre gli esuberi rimasti a Formello, che la società non è riuscita a cedere per diversi motivi. Si tratta di Hysaj, Akpa Akpro e Basic: tutti e tre rimasti fuori da entrambe le liste. A pesare ancor di più è il monte ingaggi. L’albanese, infatti, ha contratto fino al 2026 da 2.8 milioni più bonus annui, mentre i due centrocampisti percepiscono rispettivamente un milione e 1.6 all’anno.

In totale si tratta di 5.4 milioni che vanno a pesare sul monte ingaggi della rosa. Anche a causa di questi contratti è stato più complicato riuscire a trovare una sistemazione per i giocatori. Nel caso di Basic, come dichiarato dal calciatore, è stato lo stesso Lotito ha rifiutare l’offerta dell’Hajduk. Akpa Akpro, invece, ha atteso sino all’ultimo una chiamata del Monza, sua ex squadra, che però non è arrivata.