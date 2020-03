Calciomercato Lazio, Escalante a giugno e poi si pensa a due parametri zero

Calciomercato Lazio, in attesa dell’arrivo di Escalante in estate ci sono altri due giocatori nel mirino dei biancocelesti

C’è tempo in queste settimane di stop forzato del calcio e quindi ci si può già proiettare a quello che sarà il futuro. La Lazio del prossimo anno avrà sicuramente degli innesti e il primo porta il nome di Escalante. Il giocatore ha già un accordo di massima con la società che ancora non è stato ufficializzato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nel mirino poi ci sarebbero due giocatori a parametro zero: il primo è Giroud che la Lazio voleva già a gennaio ma che non è stato fatto partire dal Chelsea. Poi c’è anche Bonaventura in scadenza con il Milan.