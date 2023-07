Mercato Lazio, giallo Milinkovic? Lotito: «Io non ho ancora visto i soldi»

Calciomercato Lazio, l’Al Hilal ha annunciato l’arrivo di Milinkovic-Savic ma Lotito frena: ancora non sono arrivati i soldi

Si tinge di giallo la vicenda Milinkovic-Savic nel calciomercato Lazio. Nella tarda serata di ieri l’Al Hilal ha annunciato ufficialmente l’arrivo del serbo e lo stesso classe ’95 ha salutato tutti sui social.

Tuttavia la Lazio non ha ancora emesso nessun comunicato e il motivo lo ha spiegato a tarda sera Claudio Lotito: «Io non ho ancora ricevuto i soldi e non concedo il transfer fino a che non li vedo».