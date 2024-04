Calciomercato Lazio, torna di moda il nome di Dia: l’idea del club, che potrebbe portare l’attaccante alla corte di Tudor

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe osservando alcuni profili per l’attacco in vista della prossima finestra di mercato.

La vera occasione può essere Boulaye Dia, 27enne senegalese fuori rosa nella Salernitana da febbraio. Lo scorso anno il suo cartellino aveva una clausola da 20 milioni, oggi il costo è sceso della metà.